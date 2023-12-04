Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı!

Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre Kasım'da enflasyon yıllık bazda yüzde 61,98 oldu

Enflasyon kasımda aylık bazda yüzde 3,28 arttı.

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) kasımda aylık bazda yüzde 3,28, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ise yüzde 2,81 artış gösterdi. Yıllık enflasyon enflasyon fiyatlarında yüzde 61,98, yurt içi üretici fiyatlarında ise yüzde 42,25 olarak kaydedildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, kasım itibarıyla 12 aylık ortalamalar gösterilmiyor, fiyat fiyatları yüzde 53,40, yurt içi üretici fiyatları yüzde 53,15 arttı.

Aylık bazda TÜFE yüzde 3,28, Yİ-ÜFE yüzde 2,81'e yükseldi.

TÜFE, kasımda geçen yıl aralık ayına göre yüzde 60,09, geçen yıl aynı ayına göre yüzde 61,98 artış gösterdi.

Yİ-ÜFE ise Aralık 2022'ye göre yüzde 42,59, geçen yılın kasım ayına kıyasla ise yüzde 42,25 arttı.