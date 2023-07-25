Kaşıkçı: “Kendi evini kendin yap geliştirilmeli”

MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, MHP'li Deprem Bölgesi İnceleme Heyeti üyesi milletvekilleriyle Meclis'te basın toplantısı düzenledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla oluşturulan heyette yer alan milletvekilleri olarak, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen illerde incelemelerde bulunduklarını anlatan Kaşıkçı, hazırladıkları raporu Bahçeli'ye sunduklarını kaydetti.

Lütfi Kaşıkçı, çalışmalar ve eksiklikleri, depremzedelerle görüşerek ve illerdeki yöneticilerden bilgi alarak tespit ettiklerini belirterek, devletin, bölgede çok ciddi şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü dile getirdi.

Bölgede ağır hasarlı binaların yıkımı ile enkaz taşıma işlemlerinin devam ettiğini ifade eden Kaşıkçı, "TOKİ marifetiyle son 20 yılda 1 milyon konut yapıldığı dikkate alındığında, bölgede hasar gören neredeyse bir o kadar konutun çok kısa zamanda yenilenmesi gerekiyor." diye konuştu.

Kaşıkçı, birçok ilde çadır kentlerin yerini konteyner kentlere bıraktığına dikkati çekerek, "Konteyner kentler elbette ev konforunu vermez ama devletimiz, bu yaşam alanlarında vatandaşlarımızı rahat ettirmek için en küçük detayı düşünmüş. Görüştüğümüz vatandaşlar, devletimize dua ediyorlar." dedi.

Deprem bölgesinde kendi evini kendi yapana yardım verilmesine yönelik projeyi anımsatan Kaşıkçı, "Kendi evini kendi yapma yöntemi daha da geliştirilmeli. Sayın Bakanımızın açıkladığı, kendi evlerini kendileri yapacak depremzedelere verilecek 500 bin lira hibe ve 500 bin lira kredi tutarlarının artırılması, vatandaşlarımıza kendi evlerini yapma konusunda fırsat sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Bir basın mensubunun, hazırladıkları raporun AK Parti ile paylaşılıp paylaşılmayacağını sorması üzerine Kaşıkçı, bu konunun MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin takdirinde olduğunu söyledi.

Kaşıkçı, başka bir soruya, "Depremden etkilenen kiracılara da konteyner ev verilmesini öneriyoruz." yanıtını verdi.

MHP Elazığ Milletvekili Semih Işıkver ise depremden etkilenen illerde inşaat faaliyetlerinin çok hızlı ilerlediğini vurgulayarak, konutların gelecek yılın şubat ayına varmadan depremzedelere teslim edilmesini öngördüklerini bildirdi.