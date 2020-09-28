AjansHaber.com.tr Gündem Kaşıkçı cinayetiyle ilgili 2. iddianame hazırlandı

Kaşıkçı cinayetiyle ilgili ikinci iddianame hazırlandı

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili ikinci iddianame hazırlandı. 6 şüphelinin yer aldığı iddianamede, 2 şüphelinin tasarlayarak be canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme suçundan cezalandırılması istendi.

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda katledilen gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili 6 Suudi Arabistan vatandaşı hakkında ikinci iddianame İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlandı. 

Zanlılar "canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme", "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirmek" ile suçlanıyor.

2 şüpheli hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, 4 şüpheli hakkında ise 7,5 yıla kadar hapis cezası istendi. 

CİNAYETİN ÜZERİNDEN 2 YIL GEÇTİ 

Gazeteci Cemal Kaşıkçı, Ekim 2018'de evlilik işlemleri için gittiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda katledilmişti. 

Soruşturma kapsamında daha önce de 20 şüpheli hakkında iddianame hazırlanmış ve yargılama sürecine başlanmıştı.

Yeni iddianame de yargılamanın sürdüğü İstanbul 11'inci Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.  

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Kızılay:Bizi insanlığa hizmetten alıkoyamayacaklar
Ezhel'den Erdoğan hakkında küfürlü paylaşım!
Şile'de kampçı gençlerin festivali pes dedirtti
112 Acil Sağlık ekibine taşlı sopalı saldırı
Kiracılardan İmamoğlu'na insaf et çağrısı
Skandal çağrı!
Pazarcının aç gözlülüğü pes dedirtti!