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Kaşıkçı cinayetini anlatan film 'Muhalif' (The Dissident) İsviçre'de gösterime girdi

Yönetmen Bryan Fogel'in gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetini ele alan "Muhalif" (The Dissident) adlı belgesel filmi, 16. Zürih Film Festivali'nde gösterime girdi.

Oscar ödüllü yönetmen Bryan Fogel'in gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetini ele alan "Muhalif" (The Dissident) adlı belgesel filmi galasına Fogel'in yanı sıra Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard ve Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz de katıldı.

Sıkı güvenlik önlemlerinin alındığı gala gecesinde, yerel ve uluslararası medya kuruluşlarının yoğun ilgisi dikkati çekti.

Belgesel filmin biletleri ise günler öncesinde tükendi.

The Dissident, ilk defa ocak ayındaki Sundance Film Festivali'nde gösterilmiş ve eleştirmenlerin beğenisini kazanmıştı.

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