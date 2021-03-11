Kasedin mucidi hayatını kaybetti

Kasetler birçok kişinin hayatında önemli bir yere sahip oldu. İnsanların yer herde müzik dinlemesini sağladı. Şu anda yaşı biraz geçmiş olan birçok kişi gençliğinde, walkman'e kaset takıp, sevdiği sanatçıların şarkılarını dinliyordu. Fakat dijitalleşen dünyayla birlikte kasetler yerini müzik servislerine bıraktı. Şimdi üzücü bir haber geldi. Kasetlerin mucidi Lou Ottens, 94 yaşında hayatını kaybetti.

Dijitalleşen dünyada artık pek fazla görmediğimiz kasetler, özellikle 90'lı yılların en ikonik eşyalarından biriydi. Bu efsanevi araç, özellikle müzik dinleme alışkanlıklarımızı çok kolay hale getirmişti. İçerisine kalem sokarak çıkardığımız film ipliklerini de özellikle 90'lı yılların çocukları yakından hatırlar. İşte bu ünlü kasetlerin mucidi eski Philips mühendisi Lou Ottens, 94 yaşında hayatını kaybetti.

1960'lı yılların başında çalışmaya başlayan Ottens, o dönemde müzik dinlemek için yüksek kaliteli ses sağlayan, ancak çok hantal ve pahalı olan büyük makaradan makaraya bantlara bir karşılık olarak kaset teknolojisini geliştirmeye başladı. İlk başta kendisine rehberlik etmesi adına cebine sığabilecek boyutta ahşap bir prototip geliştiren Ottens, Philips'le anlaşarak 1963 yılında ilk "kompakt kaseti" tanıttı. Ottens'ın, bu başarısının ardından Philips ve Sony'nin kompakt diski oluşturmasında da pay sahibi olduğu biliniyor.

Ottens'in geliştirdiği bu teknoloji, günümüzdeki müzik kültürünün oluşmasını sağlayan en önemli adımlardan biri olarak görülüyor. Müzik dinlemeyi pahalı ve her yerden erişilemeyen bir teknolojiden çıkaran Ottens, aynı zamanda oynatma listelerinin de çıkmasına ön ayak oldu.

Günümüzde dijital dünyada kasetleri pek göremiyor olsak da Guardians of the Galaxy filminde Star Lord'un kasetle müzik dinlemesiyle bu eşyalar tüm dünyada ufak çaplı yeni bir popülerlik kazandı. (Webtekno)