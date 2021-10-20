Kasapoğlu'ndan, İmamoğlu'na İETT tepkisi: "Mizansene gerek yoktu"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, dün eylem yapan Kanuni Sultan Süleyman KYK yurdu öğrencilerinin taleplerinin karşılandığı yönündeki açıklaması hakkında, "9 gün önce İBB'ye ilettiğimiz otobüs seferlerinin artırılması talebini yerine getirmek için mizansene gerek yoktu" dedi.

Bakan Kasapoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Göreviniz olan otobüs ve aydınlatma hizmetlerini geç de olsa yerine getirmeniz sevindirici. Ancak, 9 gün önce İBB'ye ilettiğimiz otobüs seferlerinin artırılması talebini yerine getirmek için mizansene gerek yoktu" ifadelerini kullandı.

Kasapoğlu paylaşımında, İstanbul Valiliği Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden, 11 Ekim 2021 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne gönderilen, yurt öğrencilerinin ulaşımına ilişkin talep dilekçesine de yer verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise talepleri nedeniyle dün eylem gerçekleştiren öğrencilere ilişkin şu açıklamada bulunmuştu:

"Dün gece haklı talepleri için eylem yapan Kanuni Sultan Süleyman KYK yurdu öğrencilere söz vermiştim. Bugün ücretsiz internet sağladık, İETT otobüs seferleri artırıldı, güvenlik için yola kamera ve aydınlatma çalışması yapılacak. Zabıta ekiplerimiz de kontrolde olacaklar."