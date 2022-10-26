Kasapoğlu: "Türkiye spor konusunda bir marka"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Antalya'da düzenlenen Avrupa Konseyi 17. Spordan Sorumlu Bakanlar Konferansı'nda CNN Türk'e açıklamalarda bulundu.

Kasapoğlu, duayen sunucu Halit Kıvanç'ın vefatı nedeniyle başsağlığı dileklerini iletirken, "Duayen bir isim. Unutulmayacak bir isim. Ben kendisini saygıyla, rahmetle anıyorum. Başımız sağolsun. Rabbim mekanını cennet etsin. Onu hep o güzel ve özgün sesiyle hatırlayacağız." dedi.

"Çıtayı en yukarı taşıdık"

Kasapoğlu ilk kez gerçekleştirilen organizasyonla ilgili şöyle konuştu: "İlk kez Türkiye'de Avrupa Konseyi'nin spor bakanlarını bir araya getirdik. Türkiye'de düzenlenen her bir organizasyonun yerinin farklı olduğunu misafirler ifade ediyor. Konya'da İslam Oyunları'nı düzenledik. İslam Oyunları tarihinin en yoğun katılımı gerçekleşti. Çıtayı en yukarı taşıdık. Avrupa spor bakanları pandemi sonrası ilk kez bir araya geliyor. Toplantıda pandemi sonrası sporu nasıl bir normalleşme enstrümanı olarak değerlendiririz? Bunu masaya yatırdık. Türkiye sporun üssü haline gelmiş durumda." şeklinde konuştu.

"Türkiye spor konusunda artık bir marka"

Madalya konusuna da değinen Kasapoğlu, "Madalya sayısına artık yetişemiyoruz. Çok güzel gelişmeler var. Branş çeşitliliğiyle, madalya sayısıyla zirveye doğru çıkan bir Türk sporu var. Spor altyapısı olarak dünyaya meydan okuyan altyapımız var. Türkiye spor konusunda artık bir marka. Türkiye'nin spor diplomasisi için de yerinin çok farklı olduğunu söyleyebilirim. Her branşa büyük destek veriyoruz. 65'ten fazla branş gündemimizde." diyerek sözlerini noktaladı.