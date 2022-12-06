Kasapoğlu: “Gençlerin yüzyılı olacak”

Meclis Genel Kurulu’nda “TBMM, Kamu Denetçiliği Kurumu, Anayasa Mahkemesi, Sayıştay, Adalet Bakanlığı, Yargıtay, Danıştay, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Bağlı Kuruluşların” 2023 bütçesi ve 2021 yılı kesin hesap görüşmelerinde konuşan Kasapoğlu, öncelikle son 20 yılda gençlik odaklı hizmet verdiklerini belirterek şunları söyledi:

“Üniversiteye erişim kısıtlıydı. 81 ilimizin tamamını üniversitelerle buluşturduk. Üniversite harçlığını tarihe gömdük. Gençlerin Gazi Meclisimizde temsiliyetini güçlendirdik. Tüm itirazlara rağmen seçilme yaşını 18’e düşürdük. 27 milyarlık endeks yükünü gençlerin omuzlarından kaldırdık. Türkiye Yüzyılı gençlerimizin yüzyılı olacak.

Cumhuriyet tarihinin rekor yerleştirmesini yaptık. Ankara’da, İstanbul’da, İzmir’de, öğrenci kentlerimizin tamamında sırada bekleyen genç kalmadı. Yurtlarımız pandemide 150 binden vatandaşa ev sahipliği yaptı. Gurur tablosunu büyütmeyi sürdüreceğiz.

Yaz döneminde yurtlarımızı seyahat eden gençlerimize ücretsiz olarak temin ederek, yeni bir açılım gerçekleştirilerek, 30 yaşına kadar olan gençleri yurtlarda ağırladık. Seyahatsever uygulamasını Uygulamaya sömestrde de devam ettireceğiz.”