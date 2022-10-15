Kasapoğlu: Alınan kupa bu işin zirvesi!

Sinan Erdem Spor Salonu’nda gerçekleşen kabule milli oyuncuların yanı sıra Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Muaz Ergezen ve Ampute Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak da katıldı.

Bakan Kasapoğlu, burada yaptığı açıklamada, “Bu kadro bugüne kadar şampiyonluğa ulaşan bu yolda, bu ülkeye, bu millete pek çok sevinci yaşatan kadro. Alınan kupa da bu işin zirvesi. İnanıyorum ki bundan sonraki süreçte bu yolculuk, bu tırmanış devam edecek.” dedi.

Bakan Kasapoğlu şöyle devam etti: “İstanbulumuz, bu organizasyon tarihinde en güzel ev sahipliği yapan sembol şehrimiz oldu. Halkımızın bu anlamdaki ilgisi bize elbette her daim gurur veren, güç veren bir unsur. Ben bu vesileyle aziz milletimize teşekkür ediyorum.” diyerek sözlerini noktaladı.