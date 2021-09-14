Kartal'ı Şampiyonlar Ligi heyecanı sardı

3 yıllık aranın ardından Şampiyonlar Ligi'ne dönmeye hazırlanan Beşiktaş, C Grubu ilk maçında evinde Borussia Dortmund'u ağırlayacak. Yarın saat 19:45'de Vodafone Stadyumu'nda başlayacak karşılaşmayı İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz yönetecek.

Sergen Yalçın Şampiyonlar Ligi'ne merhaba diyecek

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, teknik adamlık kariyerindeki ilk Şampiyonlar Ligi maçına çıkmaya hazırlanıyor. Futbolculuğu döneminde Beşiktaş ve Galatasaray formaları ile Şampiyonlar Ligi deneyimi bulunan Yalçın, teknik direktörlük kariyerinde ilk kez bu arenada boy gösterecek.

Defansta sakatlıklar can sıkıyor

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Damagoj Vida ve Umut Meraş yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek. Yeni Malatyaspor maçında sakatlanarak oyundan alınan Alex Teixeira'da maça yetişemeyecek.

Kartal, Avrupa kupalarındaki 225. mücadelesine çıkacak

Beşiktaş, Avrupa kupalarında geride kalan 224 maçta rakiplerine 84 kez üstünlük sağladı. 93 karşılaşmadan mağlup ayrılan Kartal, 47 mücadeleyi beraberlikle tamamladı. Avrupa arenasında rakip fileleri 296 kez havalandıran Siyah-beyazlılar, kalesinde ise 327 gol gördü.

Dortmund'a karşı henüz galibiyet yok

Siyah-beyazlı temsilcimiz, daha önce Alman ekibiyle oynadığı 2 karşılaşmadan da mağlubiyetle ayrıldı. Dortmund'la 1989- 1990 Sezonu'nda Kupa Galipleri Kupası'nda karşı karşıya gelen Beşiktaş, iki maçı da tek farklı skorlarla kaybetmişti.

Almanlara şansı tutmuyor

Avrupa kupalarında Alman takımlarına rakip olduğu 11 maçın sadece 2'sini kazanan Beşiktaş bu galibiyetlerin ikisini de RB Leipzig'i yenerek aldı. Kartal, kalan 9 maçta ise 1 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı. Kartal Şampiyonlar Ligi'nde son maçını, Bayern Münich'le oynamıştı.