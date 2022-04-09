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Kartal'dan farklı tarife

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor'u 4-1 mağlup etti.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş ile Aytemiz Alanyaspor karşı karşıya geldi.

Vodafone Park'ta tam kapasite oynanan mücadeleyi Volkan Bayarslan yönetti.

Müsabaka, 4-1'lik Beşiktaş üstünlüğüyle noktalandı.

Siyah-beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri 2 ve 43. dakikalarda Batshuayi, 25. dakikada Josef ve 78. dakikada Güven Yalçın kaydetti.

Aytemiz Alanyaspor'a 23. dakikada Efecan'ın attığı tek gol puan için yeterli olmadı.

Beşiktaş, Valerien Ismael yönetiminde ilk kez Vodafone Park'ta sahne alırken, bu sezonki en farklı galibiyetini tekrarladı.

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