Kartal'da gösteri ve yürüyüşler yasaklandı

Kaymakamlık yasağa gerekçe olarak, Boğaziçi olaylarında gözaltına alınanların sevk edildiği Anadolu Adalet Sarayı önünde toplanmak için yapılan çağrıları gösterdi.

Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan olayların ardından gözaltına alınan şüphelilerin Kartal'da bulunan Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilecek olması üzerine ilçede gösteri ve yürüyüş yasağı kararı alındı.

Kartal Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamanın tam metni ise şu şekilde:

"Bazı sivil toplum kuruluşları ve toplulukların sosyal medya hesapları üzerinden; 08.02.2021 Pazartesi günü ilçemizde bulunan İstanbul Anadolu Adalet Sarayı önünde toplanma çağrıları yaptıkları anlaşılmıştır.

"7 GÜN SÜREYLE YASAKLANDI"

İlçemizde yapılmak istenilen toplanmaların; huzur ve güvenliğin, kamu düzeninin, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, suç işlenmesinin, müessif ve provokatif olayların önlenmesi, toplumun salgından korunması ve salgının yayılımının engellenmesi çalışmalarına olumsuz tesir edebileceği değerlendirilerek 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. Maddesi ve 5442 sayılı il İdaresi Kanunu'nun 32/Ç Maddesine istinaden; Kaymakamlığımızca açık ve kapalı tüm alanlarda 08.02.2021 gününden itibaren yedi (7) gün süreyle her türlü toplantı, gösteri ve yürüyüş YASAKLANMIŞTIR."





KARTAL'DA İKİ TOPLANMA ALANI BULUNUYOR

İstanbul Valiliği 2 Şubat tarihinde yaptığı "2021 Yılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüş Alanları Basın Açıklaması" başlıklı duyurusunda kent genelinde gösterilerin düzenlenebileceği alanları işaret etmişti.

61 ŞÜPHELİ SEVK EDİLDİ

Kadıköy'de Boğaziçi Üniversitesi eylemlerinde gözaltına alınan 61 kişi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü'ndeki sorgularının ardından otobüslerle getirildikleri Bayrampaşa Devlet Hastanesi ve Eyüpsultan Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Sağlık kontrolleri tamamlanan 61 şüpheli Kartal'da bulunan Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.