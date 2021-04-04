'Kartal yuvası'nı andıran Hoşap Kalesi 30 milyon liralık projeyle eski ihtişamına kavuşturulacak

Van'ın Gürpınar ilçesinde "kartal yuvası" görünümündeki Hoşap Kalesi, çevresindeki metruk yapılardan arındırılarak eski ihtişamına kavuşturulacak.

Gürpınar Belediyesi, Van-Hakkari kara yolu üzerinde bulunan ve Osmanlı döneminde sarp kayalıklara inşa edilen Hoşap Kalesi'nin tarihi dokusunu korumak ve ihtişamını ön plana çıkarmak için "Ayağa Kalk Hoşap" projesini hazırladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca kabul edilerek gerekli izinlerin verildiği projenin birinci etap çalışmaları kapsamında, 35 bin metrekarelik alanda kalenin tarihi dokusuna uygun rekreasyon ve peyzaj çalışması yürütülecek.

"Kartal yuvası" görünümündeki kalenin çevresindeki sit alanı içine inşa edilen ve zamanla kullanılamaz hale gelen metruk yapılar yıkılacak, kalenin etrafındaki yollar da uygun mimariyle yeniden tasarlanacak.

İhalesi yapılan ve kısa süre içinde çalışmalara başlanması planlanan 30 milyon lira bütçeli projeyle eski görkemine kavuşturulacak kalenin daha fazla turiste ev sahipliği yapması sağlanacak.

"Kalenin dibindeki barakaların yüzde 80'i yıkılıyor"

Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, AA muhabirine, Hoşap Kalesi'nin kentin en önemli tarihi değerlerinden biri olduğunu söyledi.

Kalenin Türkiye'de şato görünümündeki 13 kaleden biri olduğunu belirten Tanış, mahallenin değişim, dönüşümüyle ilgili ilçe sakinlerine söz verdiklerini ve bu anlamda önemli bir projeyi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Tanış, projede en önemli unsurun kalenin tarihi dokusunu korumak olduğunu kaydederek, Rölöve ve Anıtlar İl Müdürlüğü ekiplerinin de bölgede teknik inceme başlattığını ve kalenin restore edileceğini aktardı.

Kalenin tarihi dokusuna ve ihtişamına yakışmayan bir görüntüsü olduğunu ifade eden Tanış, şöyle konuştu:

"Bu nedenle ciddi bir çalışma başlattık. Projenin birinci etabı için ihaleye çıktık. Kısa sürede çalışmalara başlayacağız. Selçuklu ve Osmanlı mimarisiyle, kervansaray kültürüyle, kalenin tarihi dokusuna uygun bir projeyi hayata geçireceğiz. Kalenin bulunduğu mahallede uygun yerlere yeni iş yerleri ve daireler inşa edeceğiz. Bu sayede bölgedeki öğretmenlerin kalacak yer sorununu da çözeceğiz. Proje kapsamında kalenin dibindeki barakaların yüzde 80'i yıkılacak. Geri kalan kısmı da kalenin dokusuna uygun restore edilecek."

"Turistlerin burada kalması için bir sebebi olacak"

Tanış, kalenin bulunduğu mahallede kentsel dönüşümü tamamladıktan sonra kanalizasyon projesine başlayacaklarını söyledi.

Bölgede büyük bir değişim ve dönüşümün yaşanacağını vurgulayan Tanış, şöyle devam etti:

"Kalenin çevresindeki yollara da uygun parke taşları döşeyeceğiz. Çalışmalar tamamlandığında Van'ın ve bölgenin vitrini olacak. Çünkü burası, bölgenin Doğu'ya açılan kapısı ve İran'a geçiş güzergahı üzerinde. AK Belediyeciliğin farkını bu projede göstermeye çalışacağız. Turistler kaleyi ziyaret ettikten sonra bölgeyi terk ediyor. Projeyle konaklamalarını sağlayacağız. Burada yine 400 yıllık bir han var. Şu an ahır olarak kullanılıyor. Restore edilerek kapalı çarşı haline gelmesini sağlayacağız. Tüm bu çalışmalar tamamlanınca turistlerin burada kalması için bir sebebi olacak. Kalenin tarihi dokusunu korumak zorundayız. Bu tarihi mirası gelecek nesillere aktarmak bizim görevimiz."

"Dört gözle bu projeyi bekliyoruz"

Esnaf Ayhan Kasap ise kalenin etrafının çok kötü bir görünümde olduğunu belirterek, "Turistlerin dinlenebileceği, su içebileceği bir yer bile yok. Mahalleli olarak bu projenin hayata geçirilmesini heyecanla bekliyoruz. İnşallah ilçemizin çehresi bu projeyle değişecek. Belediye başkanımıza proje için şimdiden teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

Projenin ilçede heyecan yarattığına işaret eden Rahmi Yabalak, "Proje tamamlanırsa buraya daha çok turist gelecek. Bundan herkes kazançlı çıkacak. Dört gözle bu projeyi bekliyoruz. Artık kalemizin güzel bir görünüme kavuşmasını istiyoruz." diye konuştu.