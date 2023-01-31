Kartal, 5 maçlık galibiyet serisini bozdu!
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş deplasmanda Fatih Karagümrük'le 1-1 berabere kaldı.
Süper Lig'in 22. hafta mücadelesinde Fatih Karagümrük, Beşiktaş'ı konuk etti. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.
Beşiktaş'ın golünü 33. dakikada Cenk Tosun atarken Fatih Karagümrük'ün golü 49. dakikada Ozdoev'den geldi.
Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 39'a Fatih Karagümrük de 23'e yükseltti.
Gelecek hafta Beşiktaş deplasmanda Sivasspor'la karşılaşacak. Fatih Karagümrük ise Ankaragücü'ne konuk olacak.
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