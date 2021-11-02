Kars'ta Karabağ şehitleri için fotoğraf sergisi açıldı

Karabağ Savaşı'nda şehit düşen bazı Azerbaycanlı askerlerin fotoğraflarının yer aldığı Kars Valiliği Parkı'ndaki serginin açılışında Kur'an-ı Kerim okundu.

TSUAM Başkanı Prof. Dr. Samir Adıgözelli, serginin açılışındaki konuşmasında, Karabağ Savaşı'nda şehit olan askerlere Allah'tan rahmet diledi. 44 gün süren bu savaşın sadece Azerbaycan için değil tüm Türk dünyası için önemli olduğunu belirten Adıgözelli, şunları ifade etti:

"O günlerin her saniyesinde hem bizim yüreklerimiz Karabağ'daki askerlerimizin yanında olmuştur hem de bütün Türk dünyası ile kardeş Türkiye'nin bütün insanları, hükümetiyle, devletiyle Azerbaycan'ın yanında olmuştur. Azerbaycan, 44 günlük savaşta kardeş Türkiye'nin bütünüyle gücünü, desteğini hissetti. Azerbaycanlılar olarak bu desteğe teşekkür ediyoruz. Azerbaycan ve Türkiye'nin bu birlik ve kardeşliğinin sarsılmaz olduğunu ve bizlerin de kamuoyu ve teşkilat olarak bu birliğe ve bu birliğin daha da sağlamlaşmasına destek olacağımızı bildiriyoruz."

Azerbaycan'ın Kars Başkonsolosu Nuru Guliyev ise fotoğraf sergisinin bütün Türk dünyasının şehitlerinin anısını taşıdığını söyledi.

Türk dünyasının tarihten bugüne kadarki bütün şehitlerine rahmet dileyen Guliyev, "Bugün onların sayesinde devletlerimiz dimdik ayakta durmakta ve devletçiliğimiz devam ediyor. En değerli varlıkları olan canlarını feda edecek evlatlarımız oldukça devletlerimiz daima yükselecek ve bayraklarımız daima dalgalanacaktır. Bundan sonra inşallah işgale maruz kalmış millet veya toplum olarak anılmayalım. Bu muharebe bize zafer imzası attırdı ve inşallah bundan sonra bütün alanlarda zaferlerimiz daim olacak." dedi.

Konuşmaların ardından dua okunup kurdela kesilerek açılışı yapılan sergi, katılımcılar tarafından gezildi.mSergi, gün boyunca ziyaret edilebilecek.