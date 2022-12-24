Kars'ta kaçak keklik avlayan iki kişiye 17 bin 518 lira ceza kesildi
Kars'ta yasa dışı keklik avladığı tespit edilen iki kişiye 17 bin 518 lira ceza uygulandı.
Kars Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Şefliği ile Esenkent Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, bölgede bir süredir 2 kişinin kaçak avlandığını belirledi.
Ekiplerce yapılan operasyonla 2 kişi suçüstü yakalandı. Üzerlerinde 8 keklik ele geçirilen kaçak avcıların tüfeklerine de el konuldu.
Kaçak avcılara 17 bin 518 lira ceza kesildi.
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