Kars'ta 5 terörist etkisiz hale getirildi

Yıldırım 3 Operasyonu kapsamında, Kağızman ilçesi Dibekkaya köyü kırsalında; İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando birliklerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 5 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Etkisiz hale getirilenler arasında terörden arananlarda 500 bin TL’ye kadar ödülle Gri Kategori'de yer alan terör örgütünün sözde bölge sorumlusu olan Hogir kod adlı Muhammet Taşçı, 2 milyon TL’ye kadar ödülle Turuncu Kategori'de yer alan Amed Sorhin kod adlı Benazir Yılmaz ve 500 bin TL’ye kadar ödülle Gri Kategori'de yer alan Karker kod adlı Mehmet Emin Delen’in olduğu tespit edildi.

Operasyonda; MLKP terör örgütünün Karadeniz açılımı grubunda faaliyet yürüten Metin kod adlı Koray Aspir’in yanı sıra bölücü terör örgütünde sabotajcı olan Hevi Torhildan kod adlı Dilan Olğun isimli teröristler de ölü olarak ele geçirildi.

Bölgede operasyon devam ediyor.