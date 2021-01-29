Kars Çayı'nda curling oynayan çocukların hayalleri gerçek oldu

Donan Kars Çayı'nda amatör malzemelerle oynadıkları curling ile tanımıştık onları. Kars'ın Yolboyu Köyü'ne malzeme desteği ile giden federasyon yetkilileri bu kez o çocukları, Erzurum'da misafir etti. Çocuklar ilk defa gerçek buz üzerinde curling oynadı.

Türkiye Curling Federasyonu görüntüler üzerine harekete geçti. Köye kadar giderek malzeme dağıttı. Ardından da o çocukları Erzurum'da, gerçek curling salonunda ağırladı.

Curling pistinde çocuklara milli sporcular eşlik etti. Çocuklar kısa bir eğitimin ardından buz üzerinde hünerlerini sergiledi.