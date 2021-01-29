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Kars Çayı'nda curling oynayan çocukların hayalleri gerçek oldu

Donan Kars Çayı'nda temizlik fırçası ve buz parçalarıyla curling oynayan çocuklar, Erzurum'daki gerçek pistte bu sporu yaparak hayallerine kavuştu.

Donan Kars Çayı'nda amatör malzemelerle oynadıkları curling ile tanımıştık onları. Kars'ın Yolboyu Köyü'ne malzeme desteği ile giden federasyon yetkilileri bu kez o çocukları, Erzurum'da misafir etti. Çocuklar ilk defa gerçek buz üzerinde curling oynadı.

Kars Çayı'nda curling oynayan çocukların hayalleri gerçek oldu

Türkiye Curling Federasyonu görüntüler üzerine harekete geçti. Köye kadar giderek malzeme dağıttı. Ardından da o çocukları Erzurum'da, gerçek curling salonunda ağırladı.

Kars Çayı'nda curling oynayan çocukların hayalleri gerçek oldu

Curling pistinde çocuklara milli sporcular eşlik etti. Çocuklar kısa bir eğitimin ardından buz üzerinde hünerlerini sergiledi.

Kars Çayı'nda curling oynayan çocukların hayalleri gerçek oldu

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