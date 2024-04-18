Karısını öldüren saldırgan suç makinesi çıktı!

Olay, dün 09.00 sıralarında Ferhatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Asya Can (24), eşi Bahattin Can (26) ile tartışmaya başladı. Tartışma esnasına Bahattin Can, evdeki silahla Asya Can'a ateş etti. Bahattin Can daha sonra aynı silahla kendine ateş etti.

Silah seslerini duyan komşuların ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Asya Can'ın öldüğü belirlendi. Hastaneye kaldırılan Bahattin Can'ın ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olayın ardından polis ekiplerince yapılan araştırmalarda Bahattin Can'ın uyuşturucu ticaretinden 1, ailenin korunması ve kadına karşı şiddet suçundan 1, kasten yaralama suçundan 11, tehdit ve hakaret suçundan 9, uyuşturucu kullanmak suçundan 2 ve reşit olmayan biriyle cinsel ilişki suçundan da 1 olmak üzere toplam 25 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Bu arada 2 çocukları olan çiftin 6 yaşındaki kızlarının Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler Kurumu'nda kaldığı ancak olay yaşandığı sırada evde olduğu öğrenildi.

Öte yandan Bahattin Can'ın 3 gün önce sosyal medya hesabından eşi Asya Can ile bir fotoğraf paylaştığı, fotoğrafın üzerine de 'Belki de cehennem cennete olan aşkından yanıyordur' yazdığı ortaya çıktı.