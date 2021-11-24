Karim Benzema'ya hapis cezası!
İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Real Madrid'de forma giyen Karim Benzema, şantaj suçlamasıyla yargılandığı davada 1 yıl tecilli hapis cezasına çarptırıldı.
Versailles Mahkemesi, Fransız futbolcu Mathieu Valbuena'ya şantaj yaptığı suçlamasıyla yargılandığı davada Benzema hakkındaki kararını verdi.
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Mahkeme, Benzema'nın bu olaya bizzat müdahil olduğunu belirterek, futbolcuya 1 yıl hapis ve 75 bin avro para cezası verdi.
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Benzema'nın avukatı, mahkemenin bu kararına itiraz edeceklerini belirtti.
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Savcılık, Benzema hakkında 10 ay tecilli hapis ve 75 bin avro para cezası talep etmişti.
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