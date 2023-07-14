AjansHaber.com.tr Gündem Karı koca yanarak can verdi!

Karı koca yanarak can verdi!

Sinop'un Dikmen ilçesinde yangın çıkan evde bir çiftin cesedi bulundu. Olayla ilgili talihsiz çiftin damadı gözaltına alındı

İlçeye bağlı Şeyh Hüseyin köyünde oturan Hayri Danacı'ya ait evde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.

Yangın, Danacı'nın komşularının ihbarıyla gelen Gerze Belediyesi itfaiye görevlilerince söndürüldü.

Ekiplerce tamamen yanan evde yapılan incelemede, Hayri (51) ve eşi Fatma Danacı'nın cesedi bulundu.

Danacı çiftinin cenazeleri, incelemenin ardından Gerze Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili Danacı çiftinin damadının gözaltına alındığı öğrenildi.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
EYT'de maaş bağlanan kişi sayısı belli oldu!
İzmir'de orman yangını: 1 kişi şehit oldu!
Türkiye için sıcak hava uyarısı!
Erdoğan formülü açıkladı: Kazan-kazan!
Çöl sıcakları geldi: Dereceler 41'i gösterecek!
Köprü ve otoyollara KDV zammı!
Zamlanan harç tutarları Resmi Gazete'de yayımlandı