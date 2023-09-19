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Kargodaki oyuncaklardan, uyuşturucu çıktı!

Konya'da kargoya verilen oyuncakların içine saklanmış uyuşturucu ele geçirildi

Konya'da kargoyla gönderilmek üzere hazırlanan oyuncakların içine saklanmış 450 gram metamfetamin ele geçirildi, bir kişi tutuklandı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Konya'dan kargo ile uyuşturucu gönderileceği ihbarı üzerine Selçuklu ilçesindeki bir kargo şirketinde arama yaptı.

Ekipler, kargoların arasında tespit ettikleri bir oyuncak paketini açtı. Paketin içinde yapılan incelemede oyuncakların arasında bulunan su tabancasının su haznesine ve dijital televizyon kutusunun içine saklanmış 450 gram metamfetamin geçirildi.

Kargo şirketine oyuncak paketini verdiği tespit edilen A.A. gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan aramalarda da bir miktar metamfetamin, uyuşturucu hap ve esrar ele geçirildi. A.A, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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