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Kargo şirketinde 50 kilo 900 gram metamfetamin ele geçirildi

İstanbul'da bir kargo şirketi üzerinden yurt dışına gönderilmeye çalışılan 50 kilo 900 gram metamfetamin ele geçirildi.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 Ekim'de Beyoğlu'nda faaliyet gösteren bir kargo şirketi üzerinden yurt dışına uyuşturucu madde gönderileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Polis, dedektör köpek ile kargo şirketinde arama yaptı.

Yapılan aramada bornoz, havlu ve kumaşlara emdirilmiş halde toplam ağırlığı 50 kilo 900 gram metamfetamin ele geçirildi.

Polisin paketi kargoya veren şüphelileri yakalamak için çalışmasının sürdüğü bildirildi.

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