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Karda mahsur kalan kayıp gençten haber var: Askeri helikopter istendi

Karaman'da araçlarının kara saplanmasıyla mahsur kalan 2 kişinin kurtarıldığı olayda, kayıp olan Ege Kabalak (26) ile irtibat sağlandı. Kurtarma çalışması için askeri helikopter talep edildi.

Karaman'da araçlarının kara saplanmasıyla mahsur kalan 2 kişinin kurtarıldığı olayda, kayıp olan Ege Kabalak (26) ile irtibat sağlandı. Kurtarma çalışması için askeri helikopter talep edildi.

Karaman'da araçlarının kara saplanmasıyla mahsur kalan 2 kişinin kurtarıldığı olayda, kayıp olan Ege Kabalak (26) ile irtibat sağlandı. Kurtarma çalışması için askeri helikopter talep edildi.

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