Karda mahsur kalan kayıp gençten haber var: Askeri helikopter istendi
Karaman'da araçlarının kara saplanmasıyla mahsur kalan 2 kişinin kurtarıldığı olayda, kayıp olan Ege Kabalak (26) ile irtibat sağlandı. Kurtarma çalışması için askeri helikopter talep edildi.
Karaman'da araçlarının kara saplanmasıyla mahsur kalan 2 kişinin kurtarıldığı olayda, kayıp olan Ege Kabalak (26) ile irtibat sağlandı. Kurtarma çalışması için askeri helikopter talep edildi.
Karaman'da araçlarının kara saplanmasıyla mahsur kalan 2 kişinin kurtarıldığı olayda, kayıp olan Ege Kabalak (26) ile irtibat sağlandı. Kurtarma çalışması için askeri helikopter talep edildi.
Ayrıntılar geliyor...
Yorumlar