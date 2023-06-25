Karayollarında son durum!

Karayolları Genel Müdürlüğünün (KGM) yol durumu bültenine göre, Kurban Bayramı tatili nedeniyle 3 Temmuz Pazartesi saat 07.00'ye kadar KGM tarafından işletilen otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden geçişler ücretsiz yapılabilecek.

İzmir-Aydın Otoyolu'nun Aydın-İzmir istikameti 88-89. kilometrelerindeki (eski Aydın gişeleri mevkisi) üstyapı onarım çalışması sebebiyle trafik akışı sol ve orta şeritlerden sürdürülüyor.

TAG Otoyolu'nun Gaziantep Batı-Gaziantep Kuzey kavşakları 8-12. kilometrelerindeki köprülü kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Eskişehir-Seyitgazi-Afyonkarahisar yolunun 0-46. kilometrelerinde Eskişehir Valiliği Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce bugün planlanan bisiklet yarışı nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Kastamonu-Çankırı il sınırı-Ilgaz-Çankırı yolunun 0-5. kilometrelerinde Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'nin yapım, bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle Çankırı-Kastamonu istikametindeki sol tüp trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım sağ tüpten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Besni-Adıyaman-Gaziantep il sınırı yolunun 7-9. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Iğdır-Aralık yolunun 73-79. kilometrelerindeki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Yozgat-Sorgun-Akdağmadeni yolunun 47-52. kilometrelerindeki yapım çalışması sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Serik ayrımı-Beydiğin-Taşağıl yolunun 28-33. kilometrelerindeki Demirkapı Tüneli'nin Konya-Antalya istikameti, bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla trafiğe kapatıldı. Bu kesimde sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Beyşehir-Seydişehir yolunun 9-11 ve 21-23. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin işaret ve işaretçilere dikkat etmeleri gerekiyor.