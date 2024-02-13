Karayel: “Sektöre yol gösterecek rapor olacak”

TBMM Balıkçılık ve Su Ürünleri Araştırma Komisyonu Başkanı İsmail Emrah Karayel, saha incelemelerini tamamladıklarını ve rapor yazım aşamasına geçeceklerini belirterek, "İnşallah sektöre yol gösterecek bir rapor olacak. Bundan sonraki mevzuat faaliyetlerinde ve sektörün sorunlarıyla ilgili güzel çözümler bulacağımıza inanıyorum." dedi.

Komisyon, AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Emrah Karayel başkanlığında toplandı.

Balıkçılık ve su ürünleri sektöründe yaşanan sorunların araştırılması ve alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis araştırma komisyonunun, 4 aylık çalışma döneminde yaptığı faaliyetleri anlatan Karayel, Ege, Akdeniz, Karadeniz ve Marmara Denizi ile iç sulardaki avcılık faaliyetleriyle ilgili incelemeler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Balıkçı barınakları ile balık işleme tesislerini ziyaret ettiklerini, sektör paydaşları ve akademisyenlerle toplantılar yaptıklarını anlatan Karayel, "Araştırma Komisyonu bölge ve illere yaptığımız ziyaretler için 11 bin kilometrenin üzerinde bir yol katetmiş oldu ve 2 bin sayfa tutanak düzenlendi. İstişarelerde söylenen her şeyi tam tutanakla kayıtlara geçirdik. Tüm söylenenler kayıtlarımızda var. Rapor yazım aşamasında bunların hepsini dikkate alacağız." diye konuştu.

Komisyonun çalışma süresinin 17 Şubat'ta sona ereceğini ve rapor yazım aşamasına geçeceklerini ifade eden Karayel, "İnşallah sektöre yol gösterecek bir rapor olacak. Bundan sonraki mevzuat faaliyetlerinde ve sektörün sorunlarıyla ilgili güzel çözümler bulacağımıza inanıyorum." dedi. Toplantıda, komisyon üyeleri rapor yazımına ilişkin görüşlerini paylaştı.