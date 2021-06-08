Karar yazarı Akif Beki'den Ezhel'e övgü

Uyuşturucuyu özendirdiği için 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan ve cezası hükmün geriye bırakılması ile 5 yıl ertelenen rapçi Ezhel, bu gelişme üzerine Almanya'ya yerleşti.

Burada firari Can Dündar ve Interpol tarafından aranırken PKK'ya sığınan rapçi Xatar ile dirsek temasına giren Ezhel, sosyal medya hesabından sık sık Türkiye karşıtı paylaşımlar yapmaya başladı.

Karar yazarı Akif Beki ise bugünkü köşe yazısında, Türkiye'yi "Nazi Almanyası"na benzeten Ezhel'e övgüler yağdırdı.

"YÜKSELEN ERZİNCANLI"

Ezhel'i 'yükselen Erzincanlı' olarak tanımlayan Beki, "Erzincan asıllı, Ankara doğumlu rapçi Ezhel, dünya hip hopunda şöhret basamaklarını emin adımlarla tırmanıyor." dedi.

Beki, sözlerinin devamında şu ifadelere yer verdi;

"Yunan asıllı Avustralyalı Masked Wolf, rapin yıldızlarından. Dünya listelerinde ilk sıralara oturan “Astronaut In The Ocean” parçasını, Ezhel’le söyledi. Bu remiks versiyonu, orijinalinden daha çok ses getireceğe benziyor.

Hasan Hüseyin Korkmazgil’in dizeleriyle “Yaprak döker bir yanımız, bir yanımız bahar bahçe.”

Erzincan’dan Ankara’ya siyaset alemine bakın. Bir yanımız dökülürken bir yanımızda öfke ve tepki duyguları üstünden Ezhel yükseliyor."