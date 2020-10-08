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Karar Gazetesi ve Kılıçdaroğlu'ndan ortak algı çalışması!

Deva Partisi'ne ziyarette bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başkan Erdoğan'ın Katar ziyaretine ilişkin tepki çeken bir iddiada bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz gün Kuveyt ve Katar'a ziyaret gerçekleştirdi. Ali Babacan'ın Genel Başkanı olduğu Deva Partisi'ne ziyarette bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, burada Başkan Erdoğan'ın Katar ziyaretine ilişkin tepki çeken bir iddiada bulundu.

"ERDOĞAN PARA İÇİN EĞİLİYOR"

Kılıçdaroğlu, Başkan Erdoğan'ın Katar ziyaretinde çekilmiş bir fotoğraf üzerinden 'Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar Emiri Temim'in önünde eğiliyor' iddiasında bulundu.

GÖRÜNTÜLERDE ÖYLE BİR KARE YOK

Kılıçdaroğlu'nun dile getirdiği karşılamada söz konusu iddiaya ilişkin hiçbir kare yer almıyor.

KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ YAĞDI

Karar Gazetesi'nin algı kokan fotoğrafı üzerinden iddiada bulunan Kılıçdaroğlu'na başta AK Parti olmak üzere birçok kesimden tepki yağdı. 

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