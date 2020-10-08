Karar Gazetesi ve Kılıçdaroğlu'ndan ortak algı çalışması!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz gün Kuveyt ve Katar'a ziyaret gerçekleştirdi. Ali Babacan'ın Genel Başkanı olduğu Deva Partisi'ne ziyarette bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, burada Başkan Erdoğan'ın Katar ziyaretine ilişkin tepki çeken bir iddiada bulundu.

"ERDOĞAN PARA İÇİN EĞİLİYOR"

Kılıçdaroğlu, Başkan Erdoğan'ın Katar ziyaretinde çekilmiş bir fotoğraf üzerinden 'Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar Emiri Temim'in önünde eğiliyor' iddiasında bulundu.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, Karar gazetesini kaynak alarak "Erdoğan, Katar Emiri'nin önünde eğildi" iddiası gerçek dışıdır.



▪️Görüntülere rağmen Kılıçdaroğlu'nun böyle bir iddiada bulunmasına sosyal medyada #CHPYalanları tagıyla tepki gösteriliyor. pic.twitter.com/edQdu3ujb5 — EHA MEDYA (@eha_medya) October 8, 2020

GÖRÜNTÜLERDE ÖYLE BİR KARE YOK

Kılıçdaroğlu'nun dile getirdiği karşılamada söz konusu iddiaya ilişkin hiçbir kare yer almıyor.

KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ YAĞDI

Karar Gazetesi'nin algı kokan fotoğrafı üzerinden iddiada bulunan Kılıçdaroğlu'na başta AK Parti olmak üzere birçok kesimden tepki yağdı.

Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanımızı eleştirmek adına yalan siyasetine bir kez daha başvurmasını kınıyoruz. Kılıçdaroğlu, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığına karşı siyasi husumet içindedir. Türkiye karşıtı bir siyasettir bu. — Ömer Çelik (@omerrcelik) October 8, 2020

Yalanlarınızda boğulacaksınız. İftira siyaseti ile nereye kadar gidebileceksiniz göreceğiz. Dostlarınızla birlikte saldırdığınız Lider, Dünya 5’ten büyüktür diyerek bölgesel ve küresel dik duruşun sembolü. Siz ise yalanlarla ayakta durmaya çalışan müfterilersiniz. #CHPYalanları https://t.co/fbAnv6pHcj pic.twitter.com/dTuUCClEgz — Mahir Ünal 🇹🇷 (@mahirunal) October 8, 2020

Kemal Kılıçtaroğlu'nun yapacak siyaseti yok. Yalan terörüne asla müsaade etmeyeceğiz. #CHPYalanları pic.twitter.com/cXK5Zv841t — Neslihan K. (@Neslihan__K) October 8, 2020