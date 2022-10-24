Karanlık Gece, Boğaziçi Film Festivali'nde!

İstanbul'un güzel festivallerinden biri olan Boğaziçi Film Festivali 28 Ekim'e kadar devam ediyor. Boğaziçi Film Festivali kapsamında, ulusal ve uluslararası yarışma kategorisinde dönemin en dikkat çeken filmlerini ve özel gösterimler kategorisinde de filmleri bünyesinde barındırıyor.

Altın Portakal''dan ''En İyi Film'' ve ''En İyi Senarya'' ödülleriyle ayrılan ''Karanlık Gece'' filmini Boğaziçi Film Festival'i kapsmında seyredebilirsiniz.

Karanlık Gece filminin, yönetmeni Özcan Alper. Filmin oyuncuları; Berkay Ateş, Cem Yiğit Üzümoğlu, Pınar Deniz, Taner Birsel, Sibel Kekilli, Fırat Kaymak, Tarhan Karagöz. Filmin süresi, 114 dakika.

Yapımcılığını Nar Film'in üstlendiği Karanlık Gece, otuz beş yaşındaki İshak, küçük bir dağ kasabasından çıkmış gezgin bir müzisyeni konu edinir.

İshak yedi yıl önce bir linç olayına karışır. Bu karıştığı linç olayı İshak'ın peşini bırakmaz. Ölmek üzere olan annesine veda etmek için kasabaya tekrar gelen İshak, yedi yıl önce yaşanan olayı içinde bulur kendini.

İshak'ın çocukluk arkadaşları olan ve linç olayına katılan diğer beş fail ve onları destekleyen kasaba halkıyla yüzleşen İshak, yaşadığı suçluluk duygusuyla mücadele eder.

Kasabadaki herkes masum gibi görünür ancak herkesin eline kan bulaşmıştır.

Filmde; travmalar, arayışlar, kayboluşlar, hesaplaşmalar ve linçler var.

"Karanlık Gece" ele aldığı konu dolayısıyla "Kurak Günler"le benzerlik göstermiş. "Kurak Günler" ele aldığı tüm sorunlara rağmen nispeten iyi, umut dolu bir sonla bitmekte.

Festivallerde bu sene; ırkçılığı, yabancı düşmanlığını, homofobiyi ve LGBT açılımlarını ele alınması dikkat çekiyor.