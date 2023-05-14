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Karamollaoğlu Ankara'da oyunu kullandı!

Millet İttifakı bileşenlerinden, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu eşi ile birlikte Ankara'da oyunu kullandı.

Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanı ve yeni parlamento üyelerini seçmek için sandık başında... Cumhurbaşkanı adayları oylarını sabah saatlerinde verdi, siyasi parti liderleri de sandık başına gelerek görevlerini yerine getirdi.

Millet İttifakı bileşenlerinden, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da Ankara'da oyunu kullandı.

Karamollaoğlu, seçimlere ilişkin "Hayırlı olsun" temennisinde bulundu.

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