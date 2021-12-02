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Karaman'da bir kişi aracına doğru havlayan köpeği tabancayla öldürdü

Karaman'da bir kişinin gece otomobiliyle seyir halindeyken aracına doğru havlayan çoban köpeğine tabancayla ateş etmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Kızık köyünde hayvancılıkla uğraşan Ömer Baş, sabah köpeğini ahırın yanında ölmüş buldu.

Baş, köpeğinin tabancayla vurulduğunu fark etti. Ahırda bulunan güvenlik kamerasını inceleyen Baş, köpeğin otomobilden açılan ateş sonucu telef olduğunu gördü.

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri soruşturma başlattı. Güvenlik kamerası kayıtlarında, bölgedeki bir köpeğin, sokakta ilerleyen otomobili havlayarak takip ettiği görülüyor.

Görüntülerde, bir süre sonra sürücünün, otomobili durdurup köpeğe ateş ettikten sonra uzaklaşması da yer alıyor.

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