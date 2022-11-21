Karaismailoğlu: “2053 vizyonuna hazırlanıyoruz”

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bakanlığın 2023 bütçesine ilişkin bir sunum yapan Bakan Karaismailoğlu, 2003 yılında günümüze ulaşım ve iletişim sektöründe 1 trilyon 653 milyar 451 milyon TL yatırım yaparak hayata geçirdiklerini ifade ederek şu bilgileri verdi:

“20 yıllık dönemde Yatırım harcamalarımızda %60’lik pay ile Karayolu birinci sırada yer alıyor. Yıllardır ihmal edilen Demiryolu sektörünün ulaştırma yatırımlarındaki payı, iktidarlarımız döneminde sürekli artırıldı. Demiryollarının 2013 yılı yatırımlarındaki payı %33 iken, 2022 yılında bu oranı %52‘ye çıkardık. Yatırım planlamalarımıza göre 2023 yılında ise Demiryolu yatırımlarının payı %64 olacak.

Yatırımların daha hızlı tamamlanarak vatandaşlarımızın hizmetine sunulabilmesi, bizim için son derece önemli. O nedenle alternatif finansman kaynaklarını da değerlendiriyoruz.

Bunun için özel sektörün dinamizmini de harekete geçirdik. Böylece toplam 374,7milyar TL’lik Kamu-Özel İş Birliği projesini başlattık.

Söz konusu yatırımların %83’ü tamamlandı. Yapımı devam eden Kamu Özel Sektör İş Birliği projeleri ile 63,7milyar TL daha yatırımı ülkemize kazandırmayı hedefliyoruz.

Yatırım portföyümüzde 3.342 proje var. Bu projelerimizin toplam büyüklüğü 991 milyar 476 milyon TL. Bu projelerde yaklaşık 447 milyar 595 milyonluk nakdi gerçekleşme sağladık.

Ülke sathında yaklaşık 5000 şantiyede ve hizmet noktasında 700 bini aşan çalışma arkadaşımız ile ülkemize özveri ile hizmet ve eser üretiyoruz.

Demiryollları

Son 20 yılda Demiryollarına toplam 346,6 milyar TL yatırım yaptık. Ülkemizi Hızlı Tren işletmeciliği ile tanıştırdık. 1.460 kilometre Hızlı Tren hattı inşa ettik. Demiryolu ağımızı %19 artışla 13.128 kilometreye ulaştırdık.

Demiryollarımızda 2023 yılı yük taşıma hedefimiz, 55,5 milyon ton. Hızlı Tren ulaşımını ülke nüfusunun %46’sına ulaştırdık. Demiryolu hamlemizin en önemli bileşeni, yük ve yolcu taşımacılığının ekonomik ve süratli bir şekilde yapılabileceği hızlı tren ağımızı geliştirmek.

Bu kapsamda, 4.262 km’lik hattımızın yapımı devam etmektedir. 5.433 km’lik hattımızın ise projelerini tamamladık. 4.252 km lik hattın proje çalışmaları devam etmektedir.

Bugüne kadar toplam 345,1 km kent içi raylı sistem hattını tamamlayıp milletimizin hizmetine sunduk. 4 ilde üstlendiğimiz 7 metro projesiyle Türkiye ekonomisine 22,8 milyar TL katkı sağladık. Hayata geçirdiğimiz metrolarla bugüne kadar 1,2 milyar yolcu taşındı. 373 milyon saat zamandan, 342 bin ton yakıttan tasarruf ettik. Karbon emisyonunda 190 bin ton azalma sağladık.

2035’e kadar yaptığımız planlamada demiryolu araç ihtiyacımız 17,4 milyar Euro, Buna göre üretim planlamalarımızı yürütüyoruz.

Haberleşme

Haberleşme sektöründe; Sektör büyüklüğü geçtiğimiz yıl, bir önceki yıla göre % 41 artarak yaklaşık 266 milyar TL’ye erişti. Mobil abone sayısı yaklaşık 91 milyon seviyesine ulaştı.

4.5G hizmetinden faydalanan abone sayısı 83,4 milyonu aştı. 2003 yılında 23 bin olan geniş bant abone sayısının bugün 91,3 milyonu bulduğunu görüyoruz.

Yine kırsal bölgelerde 2.097 yerleşim yerine sabit ses ve internet hizmeti için Bakanlık olarak altyapılarımızı kurduk. Bunlara ilave olarak; yeni 930 yerleşim yerine mobil genişbant internet hizmetinin sunulmasına yönelik çalışmalarımız devam etmektedir.

Uçtan Uca Yerli ve Millî 5G Haberleşme Şebekesi Projesi ile 5G altyapısında ihtiyaç duyulan, anteninden çekirdek şebekesine kadar tüm ürünlerin, yerli ve millî imkânlarla geliştiriliyoruz.

Vatandaşlarımızın daha şeffaf bir şekilde kamu hizmetinden faydalanmasına katkı sağladığımız E-Devlet Kapısı ile 890 kurumun 6.718 hizmetini vatandaşlarımıza elektronik ortamda sunuyoruz.

E-Devlet Kapısını kullanan kişi sayısı 60 milyonu aştı. Vatandaşlarımız artık kamu binalarına gitmeden sadece tek tıkla, birçok hizmete kolaylıkla erişebiliyor.

Sadece ikametgâh Belgesi sorgulama ile 2022 yılı ilk 8 ayında toplam 651 milyon TL tasarruf sağlandı.

Türksat 5A’yı 8 Ocak 2021 tarihinde uzaya göndererek, 28 Haziran 2021 tarihinde hizmete aldık. 5B de 19 Aralık 2021’de SpaceX Falcon 9 roketiyle uzaya fırlattık ve 14 Haziran 2022 tarihinde hizmete aldık. Türkiye’nin en büyük Ar-Ge projelerinden biri Yerli Haberleşme Uydusu Türksat 6A’yı da 2023 yılı son çeyreğinde uzaya fırlatmayı planlıyoruz.

Denizyolu

Deniz ticaret filo sıralamasında 15. sıraya yerleştik. Uluslararası liman sayımızı 152 den 217’ye çıkardık. Bu limanlarda elleçlediğimiz yük miktarı 190 milyon tondan, yaklaşık 526 milyon tona çıktı.

Denizciliğimizi desteklemek için altyapı yatırımlarına da devam ediyoruz. Bu kapsamda gerçekleştirdiğimiz, 25 Milyon Ton/yıl kapasitesi ile Filyos Limanı Karadeniz’in çıkış kapısı oldu.

Ayrıca Doğalgazımızın lojistik merkezi filyos limanı oldu. Bir başka liman projemiz, Rize İyidere Lojistik Limanının yapımına devam ediyoruz. 2003- 2022 Eylül ayı arasında 28 İlde 90 km sahil düzenlemesi yaptık.

Dünyadaki ticaret hacmi ve bölge ülkelerindeki gelişmeler dikkate alındığında 2050’li yılarda boğazdan geçecek gemi sayısının 78 bine ulaşacağı öngörülüyor. Mühendislik çalışmalarında 204 bilim insanının görev aldığı Kanal İstanbul Projesi, tamamlandığında başta İstanbul Boğazı ve çevresindeki vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlaması ve Boğazın tarihsel ve kültürel dokusunu korumasının yanı sıra; Boğaz giriş ve çıkışlarında günleri bulan beklemeleri azaltacaktır. Kanal İstanbul ile Ülkemiz, küresel ticarette daha etkin rol oynayacak.

Kanal İstanbul’un Sazlıdere kesimininde geçişini sağlayacak, Sazlıdere Köprüsünün inşaası devam ediyor. Ayrıca, Kapıkule – Halkalı Hızlı Tren Projemizin; Kanal İstanbul’un altından geçecek şekilde tünelli olarak projelendirdiğimiz Halkalı-Ispartakule kesiminin de inşasına başladık.

Havayolu

Ülkemiz, Avrupa ve Dünya Havalimanları toplam yolcu trafiği sıralamasında; Dünya’da 6. Sıraya; Avrupa ülkeleri içerisinde 2. Sıraya yükselmiştir.

Türk Sivil Havacılığındaki gelişim sayesinde dünyanın en geniş uçuş ağına sahip ülkelerin başında yer alıyoruz. 2003 yılında 50 ülke ile 60 noktaya uçuş gerçekleştiriliyorken bugün 130 ülkede 341 noktaya ulaştık.

Türk Sivil Havacılığında küresel anlamda ses getiren yeni bir dönemi de İstanbul Havalimanı ile başlattık. Engelsiz ve yeşil havalimanı olarak yapımı gerçekleşen projemiz sayesinde dünyanın en büyük havalimanlarından biri gözbebeğimiz İstanbul’da hizmete girmiş oldu.

2021 yılında da İstanbul Havalimanı, Avrupa yolcu trafiği sıralamasında 1. sırada yer aldı. Bu İstanbul Havalimanı’nın ne kadar vizyoner bir yatırım olduğunu ortaya koyuyor. İstanbul Havalimanı Avrupa’da 1., İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Avrupa’da 6., Antalya Havalimanı ise Avrupa’da 9. sırada yer almıştır.

İstanbul havalimanı bu yıl 10 ayda ağırladığı toplam 54 milyon yolcu, 351bin uçuşu ve hizmet kalitesiyle dünyanın en iyi havalimanları arasında 1 numaraya yükseldi.

Karayolları

Bölünmüş yol uzunluğumuzu 28.816 km’nin üzerine çıkardık. 3665 Km Bölünmüş yol inşaatı Devam ediyor. Böylece; Trafik güvenliğini artırarak kazalardaki ölüm oranını düşürdük, taşıt işletme giderlerinde tasarruf sağladık, seyahat konforunu artırdık ve süresini kısalttık. Ortalama hızı ise 40 km’den 88 km’ye çıkardık.

2003-2021 yılları arasında Araç sayısı 8 milyondan 26 milyona çıkarken, altyapı geliştirme çalışmalarımız sayesinde can kaybını % 80 düzeyinde azalttık. Yapılan yatırımlar trafiğin akıcı bir şekilde devamını, dolayısıyla ülkenin ticari ve sosyal hayatının sürdürülebilirliğini temin ediyor.

Marmara Bölgesinde oluşturulan otoyol ringinin önemli bir parçası olan 400 km uzunluğundaki Kuzey Marmara Otoyolu ile transit ve yük trafiğini İstanbul-Kocaeli Sakarya şehir merkezinden uzaklaştırmış olduk. Avrasya Tünelinden bu güne kadar 67,7 milyon araç geçti.

Günlük 130 bin aracın geçtiği Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve günlük 60 bin aracın geçtiği Avrasya Tüneli olmasaydı; İstanbul trafiği Tamamen kilitlenmiş, kıpırdamaz hale gelmiş olacaktı.

Hedeflerimiz için oluşturduğumuz yatırım planı doğrultusunda Türkiye’nin geleceği için 198 milyar dolarlık yatırım planladık. Bu yatırımlar sayesinde Milli gelire 1 Trilyon dolar, Üretime 1 Trilyon 935 milyar dolar, istihdama 27 milyon kişi katkı sağlayacağız.”