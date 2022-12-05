Karahocagil:"Lütuf değil, haklarının teslimidir"

Karahocagil, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla değerlendirmelerde bulundu.

İktidarları döneminde sosyal devlet olmanın gereklerini her alanda yerine getirdiklerini belirten Karahocagil, eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda engellilerin yanında olduklarını ve engellerin hep birlikte aşıldığını dile getirdi.

Engellilerin spor, sanat, edebiyat, siyaset, eğitim ve iş dünyası dahil olmak üzere hayatın her alanında tüm topluma örnek olacak işlere imza attığına işaret eden Karahocagil, iktidarları döneminde engellilere yönelik hayata geçirilen icraatları anlattı.

Özel eğitime gereksinim duyan öğrencilerin, okullarına ücretsiz taşınmasını sağladıklarını ifade eden Karahocagil, bu uygulamadan yararlanan öğrenci sayısının 2022'de 122 bine ulaştığını kaydetti.

AK Parti'li Karahocagil, 2008'de yaptıkları düzenleme ile ağır engelli evladı olan annelere 5 yıl erken emekli olma imkanı getirdiklerini anımsattı.

2020'den 2030'a kadar engelli vatandaşlara yönelik geliştirilecek politika ve hizmetlere yön vermesi amacıyla hazırlanan Engelsiz Vizyon Belgesi ile 8 amaç, 31 hedef ve 121 eylem alanı belirlendiğini dile getiren Karahocagil, "AK Parti olarak engellilerin eksikliklerinin giderilmesini lütuf değil, haklarının teslimi olarak görüyoruz." dedi.