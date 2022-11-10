Karahocagil:“2023’te tarih yazmaya devam edeceğiz"

AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ölümünün 84. yılında rahmetle saygıyla andığını ifade etti.

Amasya'nın tarımda kendini ispatlamış bir şehir olduğunu dile getiren Karahocagil, Amasya sera üreticilerinin ekim ayı itibarıyla 683 milyon lira civarında getiri elde ettiğini kaydetti.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerince 31 Aralık 2020'de takipte borcu bulunan ortaklara defaten veya taksitlendirme suretiyle sağlanan yapılandırmanın süresinin 31 Aralık 2022'ye ertelendiğini hatırlatan Karahocagil, böylece çiftçilerin daha rahat nefes almalarının sağlandığını belirtti.

Türkiye'yi tarihinin en büyük projeleriyle yatırımlarıyla kalkınma ve demokrasi hamleleriyle buluşturduklarını söyleyen Karahocagil, "Hedefimiz 2023 seçimlerinde milletimiz ile olan gönül bağımızı daha da güçlü tutarak dünyada tarih yazmaya, bu ülkeyi başarıdan başarıya koşturmaya devam edeceğiz." diye konuştu.