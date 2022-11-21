Karahocagil: "Yasal altyapıyı güçlendirdik"

Karahocagil, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, AK Parti hükümetlerinin, büyüyen ve gelişen bir Türkiye için aile ve toplumu her zaman ön planda tuttuğunu söyledi.

"Güçlü aile, güçlü Türkiye" sloganıyla her zaman vatandaşın yanında yer aldıklarını dile getiren Karahocagil, aile bütünlüğünü korumayı ve çocukların ailelerinden kopmamalarını sağlamak için aile odaklı hizmet modellerine öncelik verdiklerini ifade etti.

Karahocagil, ihtiyaç sahibi vatandaşlara 2002-2022 döneminde yaklaşık 544,9 milyar lira tutarında sosyal yardım yapıldığını anlatarak, şunları söyledi:

"Kadına şiddete karşı yasal altyapıyı güçlendirdik. 2002'de ülkemizde 11 kadın konukevi 283 kapasite ile hizmet veriyorken bugün 149 kadın konuk evimiz 3 bin 624 kapasite ile hizmet sunuyor. Şiddet önleme ve izleme merkezlerini 81 ilimize yaygınlaştırdık. Kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında 2,6 milyona yakın er ve erbaşa, kamu görevlisine, din görevlisine, sağlık görevlisine, kolluk görevlisine eğitim ve seminerler verdik."