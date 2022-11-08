Karahocagil: “Yanındakileri de aşağı çekiyorsun”

AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, AK Parti'nin, milletin takdirini kazanmış bir siyasi parti olarak 20 yıldır hizmet yolculuğunu sürdürdüğünü söyledi.

20 yıllık süreçte baskı, tehdit ve saldırılara boyun eğmeden belirledikleri istikamette ilerlediklerini anlatan Karahocagil, "Kefenimizi giyerek çıktığımız bu kutlu yolculukta eğitim, sağlık, emniyet, savunma sanayi, ulaşım gibi pek çok alanda önemli projeleri hayata geçirerek somut eserler ortaya koyduk." dedi.

Muhalefetin, AK Parti hükümetinin yükselmesinin önüne yalan ve iftiralarla geçemeyeceğini dile getiren Karahocagil, "Sayın Kılıçdaroğlu, CHP'ye gönül vermiş seçmenler gibi CHP mensubu milletvekilleri de açıkçası senin ne olamayacağının farkındalar. Ciddi makamlarda, işinin sorumluluğunun ciddiyetinde olan insanların oturması gerekir. Akıl ve mantığa dayandırmadan alelacele yaptığın açıklamalarla, etrafındaki kıymetli siyasetçileri de aşağı çekiyorsun." ifadelerini kullandı.