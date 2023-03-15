Karahocagil: "Vatan, devlet, millet dertleri yok"

AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin, 20 yıllık AK Parti iktidarında her güne daha müreffeh uyandığını söyledi.

Türkiye'de her ilin, her ilçenin yatırımlarla buluştuğunu belirten Karahocagil, "20 yılda, 80 yılda yapılamayanlar yapılmadı mı? Milletimizin vergileri yine milletimize hizmet olarak dönmedi mi? Döndü, hem de kuruşu kuruşuna." ifadelerini kullandı. Millet İttifakı'na yönelik eleştirilerde bulunan Karahocagil, şunları kaydetti:

"Millet İttifakı'nın vatan, devlet, millet gibi bir derdi; vatandaşı için bir projesi, ülkesi için bir yatırım sözü, hayali, emeli yok. Tek emelleri Recep Tayyip Erdoğan'ı indirmek, yerine geçip ülkeyi parsellemek, kendi aralarında bölmek, paylaşmak, keyiflenince yaşamak, yan gelip yatmak. Bugüne kadar bu büyük lidere yanlış yapanlara Türk halkı nasıl cezasını kesti ise senin de farkın olmayacak. Onlar yalan-iftira üretemeye devam etsinler, biz gerçekleştirdiğimiz projelerin açılışına yetişemiyoruz."