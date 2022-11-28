Karahocagil: “Türkiye, dünya barışının anahtarı”

AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, "muhalefetin tek derdinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı indirmek" olduğunu ifade etti.

Muhalefetin yalan ve iftirayla milletin beynini bulandırmak istediğini söyleyen Karahocagil, "ABD'nin Biden'ını anlıyorum, Avrupa'nın sömürü devletlerini anlıyorum, Filistinli Müslümanların baş belası İsrail'i anlıyorum da bu muhalefeti, hatta muhalefetteki 'sağcıyım', 'Müslümanım' diyenleri anlamak mümkün değil. Tarihte Sultan Abdülhamid'e yapılan çirkinliklerin bir tekrarı sanki. Fakat şu da bir gerçek ki bu millet o tarihi tekrar tekerrür ettirmeyecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin son yıllarda dünya sahnesindeki varlığını iyice hissettirdiğini dile getiren Karahocagil, barış, adalet ve denge politikaları üstüne kurulan Türk dış politika anlayışı ile geleceğe güvenle bakıldığını belirtti.

Karahocagil, "Son 20 yılda Türkiye, uyguladığı politika ve sergilediği kararlı duruşla dünyada barışın anahtarı olan bir ülke olmuştur." dedi.

Muhalefetle polemik siyasetinde değil, eser ve hizmet siyasetinde yarışmak istediklerini söyleyen Karahocagil, "Türkiye'nin bölgesel liderliğini güçlendirmesinden rahatsız olanlar ile iş birliği yapma peşinde olan, dış politikayı ABD'de hamburger yemek zanneden, ülkesinin menfaatinden çok, oturacağı koltuğa sevdalı kişilere verilecek cevap zaferle çıkacağımız 2023 seçimleri olacaktır." diye konuştu.