Karahocagil: “Türkiye büyümeye devam ediyor”

AK Parti'li Karahocagil, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, memur ve emekli maaş artışlarını içeren kanun teklifinin, dün Genel Kurulda yasalaştığını anımsattı.

Düzenlemeyi yasalaştırmak için Genel Kurulun 10 Ocak'ta toplandığını ifade eden Karahocagil, şöyle konuştu:

"Ancak CHP, yoklama talep etti. Yoklamada 8 eksik, yani 192 AK Parti'li vekil olduğundan dolayı Meclis, bir sonraki gün toplanmak üzere kapandı. CHP, ne yazık ki zafer elde etmiş gibi kutladı. Yoksa biz bu kanunu salı günü çıkarmış olacaktık. Milletin lehine her şeye, tüm yatırımlara, tüm teknolojik gelişmelere avaz avaz bağırarak karşı çıkan bu demagoji ustası, bu yalan, iftira ustası muhalefete taraftarları, lütfen gereken dersi versin."

Ekonominin 2021'de yüzde 11,4 büyüyerek son 50 yılın en yüksek performansını ortaya koyduğuna dikkati çeken Karahocagil, Türkiye'nin 2021'de satın alma gücü paritesine göre dünyada 11, Avrupa'da 4. sırada olduğunu söyledi. Karahocagil, "Türkiye, küresel ekonomideki olumsuzluklara rağmen büyümeye devam ediyor. Ekonomisinin merkezine üretimi ve istihdamı alan Türkiye, ürünlerini dünyanın dört bir yanına ihraç ediyor." ifadesini kullandı.

Karahocagil, 3 milyon 531 bin esnaf ve sanatkara 20 yılda toplam 234 milyar lira finansman sağlandığını, bu kesime kullandırılan kredilerin toplam bakiyesinin 89 milyar lirayı aştığını hatırlatarak, e-ticaret hacminin de 2021'de yüzde 69 artarak 381,5 milyar liraya ulaştığını kaydetti.