Karahocagil: "Reklam muhalefetin işi"

Karahocagil, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem nedeniyle vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Karahocagil, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un depremden etkilenen yerlerde incelemelerde bulunduğunu, hasar tespitleri tamamlandıktan sonra gerekli adımları atacağını anlattı.

Türkiye'nin en büyük barajı Yusufeli Barajı'nın yanı sıra Artvin'e milyarlarca liralık dev yatırımlar yapıldığını dile getiren Karahocagil, yeni Yusufeli'nde TOKİ tarafından inşa edilen 3 bin 205 konutun vatandaşlara teslim edildiğini kaydetti.

Muhalefetin "seçim çalışması için reklam yapıyorsunuz" eleştirisinde bulunduğunu ifade eden Karahocagil, "Hayır, asla bunu kabul etmiyorum. Bu yapılanlar seçim çalışması değil, sözünü verip gece gündüz çalıştığımız, ortaya koyduğumuz işleri sonuçlandırıp hak sahipleri yani milletimiz ile paylaşılmasıdır. Reklam yapmak ve içi boş vaatlerde bulunmak muhalefetin işi. En basiti, İstanbul için gerçekleştiremedikleri vaatleri ortada." diye konuştu.