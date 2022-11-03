Karahocagil: “Oyun kuran devlet haline geldik”

Karahocagil, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 3 Kasım 2002'de tek başına iktidara gelen AK Parti'nin, bugüne kadar girdiği tüm seçimlerden zaferle çıktığını ve seçmen desteğinde gözle görülür artışlar sağlandığını söyledi.

"Bugünden sonra Türkiye'mizde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak." diyerek çıktıkları yolda, karşılaştıkları zorluklara boyun eğmeden, haklı dava yolunda Türkiye için ilerlemeye, saygın eserler ve hizmetler sunmaya devam ettiklerini belirten Karahocagil, AK Parti hükümeti olarak Türkiye'nin istikbalini, milletin beklentilerini, demokrasinin ihtiyaçlarını dikkate alarak gelecek seçimi değil, gelecek nesilleri düşünüp icraat ortaya koyan bir parti olduklarını ifade etti.

Diplomaside sözü geçen bir Türkiye olmak için uluslararası alanda da cesur adımlar attıklarını dile getiren Karahocagil, şunları kaydetti:

"Kendine güvenen, bin yıllık tarihinden güç alan, ideallere kenetlenmiş bir ülke olarak küresel düzeyde bize biçilen oyunu oynayan değil, oyunu kuran bir devlet haline geldik. Başarının en büyük payı Cumhurbaşkanı'mıza yürekten teşekkür ediyor ve her vatanseverin hayır dualarında yer aldığını biliyorum. Bizim iktidara geldiğimiz güne kadar uluslararası platformlarda kapıda saatlerce, günlerce bekletilen, geri çevrilen, el pençe talimatları almak için duran, adeta yok sayılan bir ülke iken artık her alanda kendi iradesini ortaya koyabilen, gerektiğinde tok ve gür sesini yükseltebilen, yedi düvele meydan okuyabilen bir Türkiye var."

AK Parti iktidarları döneminde hayata geçirilen proje, yatırım ve eserlerden de bahseden Karahocagil, 2023 seçimlerinde de zaferin AK Parti'nin olacağına inandığını sözlerine ekledi.