Karahocagil: "Okullaşmada büyük atılım yapıldı"

AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Amasya Ziraat Meslek Lisesi'nde yetiştirilen mantarın Amasya halkından büyük not aldığını, takdir gördüğünü anlatarak okulun diğer okullar için de rol model olacağını vurguladı.

2000'li yıllarda 300 bin olan derslik sayısının 857 bin derslik sayısına ulaştığını bildiren Karahocagil, ilkokul, ortaokul ve lisede okullaşma oranlarının arttığına işaret etti.

Karahocagil, "Okullaşma oranında en büyük atılım 5 yaştaki okullaşma oranı ile 4+4+4 düzenlemesiyle birlikte 8 yıllık kesintisiz zorunlu eğitim yerine, 12 yıllık zorunlu kademeli eğitim ile yapılmıştır. AK Parti öncesinde yüzde 44 olan lise öğrenimine katılım oranı, zorunlu kademeli eğitim sistemi ile yüzde 95'e yükselmiştir." diye konuştu.

CHP'li bir milletvekilinin, "Okulda kaydı bulunmayan öğrenci sayısının 1 milyon 495 bin olduğu, lise çağındaki çocukların okumayıp çalıştıklarını" yönündeki açıklamasının doğru olmadığını belirten Karahocagil, "Eğitim sisteminde kaydı bulunmayan öğrenci sayısı, milletvekilimizin belirttiği gibi 1 milyon 495 bin değil, güncel verilere göre 280 bindir. Bunların 240 bini lise çağındadır." ifadelerini kullandı.