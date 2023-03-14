Karahocagil: "Ne yaparsa yapsınlar başaramazlar"

AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayına, milletin gerekli dersi vereceğini söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında 10 seçim kaybettiğini dile getiren Karahocagil, "Ama koltuğa öyle bir yapışmış ki, CHP'de öyle bir delege hazırlamış ki kimse koltuğundan kaldıramıyor. İnşallah sloganını belirlediği gibi, kimsenin koltuktan kıpırdatamadığı Sayın Kılıçdaroğlu'nun siyasi hayatına da reis son verecek, 'Bay bay Kemal' diyecek." ifadesini kullandı.

Cumhur İttifakı olarak, ezelden gelen, ebede gidecek olan hak davanın hizmetkarı olduklarını kaydeden Karahocagil, "Bu millete, bu devlete, tuzak kuranlar nasıl ki hep hezimete uğradıysalar, yine farklı olmayacak. Allah'ın hesabı galip gelecektir. Bizim vizyonumuz da misyonumuz da tek devlet, tek vatan, tek millet, tek bayraktır. Küresel güçler, içerideki şer ittifakları, ne yaparsa yapsınlar başaramayacaklar." değerlendirmesinde bulundu.