Karahocagil: "Muhalefetten ülkeye hayır gelmez"

AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, muhalefeti AK Parti'nin 20 yıldır yaptığı yatırımları görmemekle eleştirdi.

Muhalefetin "üç maymunu oynadığını" söyleyen Karahocagil, "Muhalefet olmak, illa da yalan söylemeyi, illa da iftira atmayı gerektirmez." diye konuştu.

Muhalefetin yalanlarına kimsenin inanmayacağını vurgulayan Karahocagil, "Muhalettefen ne kendi etraflarına ne ülkeye bir hayır, bir fayda gelmez." ifadesini kullandı.

AK Parti'nin son 6 ayda yaptığı hizmetlere değinen Karahocagil, şunları kaydetti:

"Ülkemizin her yanında, en ücra köşesinde halkımızın, milletimizin ağzında 'Devletimiz var olsun' sözünü duyabiliyoruz. AK Parti'nin 20 yıllık dönemde dokunmadığı, el atmadığı, yenilemediği neredeyse hiçbir birim, hiçbir kurum kalmadı. Bu millet Allah'ın izniyle tüm dezenformasyonlara, tüm tezviratlara, ABD ile el ele, Avrupa ile omuz omuza veren muhalefete, 6+1 masanın kin ve makam hastası zatlarına bu hevesi yaşatmayacaktır, hepsi hak ettiği o masanın altında bulunan, bu ülkeyi bölmek isteyen HDP'nin yanında yer alacaklar ve bu kara lekeyi torunlarına miras olarak sonsuza dek taşıyacaklar, tarihte birlikte anılacaklardır."