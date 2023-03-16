Karahocagil: "Küresel güçlerin istediği sistem"

AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, "CHP'yi anlamak istiyorsanız, Millet İttifakı'nı anlamak istiyorsanız, cennet mekan Sultan Abdülhamid Han'ı iyi anlamanız gerekiyor." diye konuştu.

Tarihin tekerrürden ibaret olduğunu ifade eden Karahocagil, "Sen tarihi iyi bilirsen, o tarihten ibret alırsan elbette tarih tekerrür etmeyecektir. Sultan Abdülhamid, bu ülkeye, bu millete hangi kötülüğü yaptı ki, hal edildi, hangi hainliği, hangi yanlışlığı yaptı ki tahtan indirildi?" diye sordu.

Muhalefetin tek birleştikleri noktanın "Recep Tayyip Erdoğan'ı indirmek", tek projelerinin "parlamenter sisteme geri dönmek" olduğunu dile getiren Karahocagil, Türkiye'nin parlamenter sistemle yönetildiği yıllardan örnekler verdi. Parlamenter sistemle yönetilen yılların hükümet krizleri, siyasi istikrarsızlık, ekonomik krizlerin hakim olduğu yıllar olduğunu anlatan Karahocagil, şöyle devam etti:

"Tam küresel güçlerin istediği sistem; Türkiye'de istikrar olmasın, Türkler uyanmasın, güçlerini bilmesinler, hep emperyalistlere, Avrupa devletlerine muhtaç bir şekilde koalisyonlar ile ülke ve Türk milleti cebelleşsin dursun. Rahmetli Ecevit'in güven oyu alabilmesi için 13 vekile ihtiyacı vardı ve kendine oy veren insanları satacak 13 milletvekilini Adalet Partisinden bulur, Güneş Motel'de hepsine bakanlık sözü vererek satın alır. Aynen bugün 7 cumhurbaşkanı yardımcılığı verilmesi gibi. Halkımız bu zihniyeti iyice tanısın. Koltuktan, mevki ve makamdan güç alanlar, mesele ülke de olsa, milletin geleceği de olsa zerre çekinmeden kendini satabiliyor, aynen cennet mekan Sultan Abdülhamid'e yapıldığı gibi. Bu millet inşallah 14 Mayıs'ta, Sultan Abdülhamid'den aldığı ibretle tarihi tekerrür ettirmeyecektir. Adnan Menderes ve iki arkadaşının asılmasına vesile olan bu CHP zihniyetini bu ülkenin başına getirmeyecektir."