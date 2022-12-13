Karahocagil: "İstiklalimiz, kırmızı çizgimiz”

AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, "hudut namustur" anlayışıyla, her türlü zorlu iklim ve arazi şartlarında sınırların 7 gün 24 saat kesintisiz korunduğunu söyledi.

Silahlı kuvvetlerin, canları pahasına terörü kaynağında yok etmek için yurt içinde ve sınır ötesinde operasyonlar gerçekleştirerek tüm terör örgütlerine karşı mücadelesini sürdürdüğünü anlatan Karahocagil, yılın başından itibaren hudutlarda 234 bin 282 kişinin geçişinin engellendiğini, yakalanan 7 bin 107 düzensiz göçmen ile 724 teröristin kolluk kuvvetlerine tesliminin sağlandığını bildirdi.