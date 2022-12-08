Karahocagil: "Hizmet sunduk, eserler ürettik"

AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, 20 yılda kültür ve turizm alanında büyük işler yaptıklarını, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı kültür merkezi sayısını 42'den 122'ye yükselttiklerini dile getirdi.

Uluslararası alanda turist sayısı ve turizm geliri bakımından dünyanın ilk beş ülkesinden biri olma hedefiyle çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Karahocagil, kültürel mirasın korunmasına yönelik önemli çalışmalar yapıldığını anlattı.

Somut olmayan kültürel miras alanında da çalışmaların sürdüğünü kaydeden Karahocagil, Türkiye'nin kültürel miras listelerine en çok unsur kaydettiren ilk üç ülke arasında yer almayı başardığını bildirdi.

AK Parti olarak Türkiye'nin var olan zenginliklerine sahip çıkmak, değer katmak, otoriteler tarafından kabul görmesini sağlamak için çabaladıklarını aktaran Karahocagil, "Her alanda hizmet sunduk, eserler ürettik. Ülkemizin doğal, kültürel, sanatsal ve tarihi değerlerini ortaya çıkarmaya, korumaya, geliştirmeye, gelecek nesillere aktarmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.