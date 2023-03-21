Karahocagil: "Herkes milletimizle hemhal olsun"

AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, depremlerin ardından Türk Kızılayın geniş çaplı insani yardım çalışması yürüttüğünü, kan temini ile başlattığı sağlık desteğini bölgeye gönderdiği mobil sağlık araçlarıyla sürdürdüğünü söyledi.

Derneğin, depremin ardından yurt genelinde kan bağışı seferberliği başlattığını anımsatan Karahocagil, 100 bini aşkın insanın yaralandığı depremlerde tüm hastanelere acil kan ve plazma ihtiyacını karşılamak üzere 413 bin 945 kan bileşeni sevk edildiğini anlattı.

Kızılay koordinasyonunda günde 3 öğün olmak üzere beslenme desteği sunulduğunu belirten Karahocagil, "Kızılay, beslenme ve temel ihtiyaç maddeleri desteğinin yanı sıra depremden etkilenen afetzedelere yönelik psiko-sosyal yardım faaliyetlerini de artırarak devam etmektedir." diye konuştu.

AK Parti'li Karahocagil, iktidara eleştiride bulunanların yeni yalanlarını hazırlama peşinde olduğunu söyleyerek, "Geriye iftira attıkları Mehmetçiğimiz, polislerimiz, AFAD'ımız, devlet kurumlarımız, devlet görevlilerimiz, Kızılay'ımız kaldı. Herkes, her şey fani devlet bakidir." değerlendirmesinde bulundu.

Nevruz Bayramı'nı kutlayan Karahocagil, "Sağcısı solcusu, askeri sivili, Alevisi Sünnisi, Türk'ü Kürt'ü bir olacağız, beraber olacağız ki, iri olalım, diri olalım. Tüm ülkemizi hüzne boğan deprem felaketinin yaralarını sarmak, acıları bir nebze olsun dindirmek ve normal hayata tekrar adaptasyonlarının sağlanması için herkesi, kişisel hırslarını, çıkar çatışmalarını, tartışmaları bir kenara bırakıp milletimizle hemhal olmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.