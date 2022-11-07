Karahocagil: “Gözleri görsün!”

AK Parti'li Mustafa Levent Karahocagil, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 2023 yılı bütçesinin TBMM'ye sunulduğunu anımsatarak, hayırlı olması temennisinde bulundu.

2002 öncesi devlet hazinesi bazı "haramzadeler ve bankalar tarafından hortumlanırken" partisinin iktidarlarında sosyal devlet anlayışından vazgeçilmeden ihtiyaç sahiplerine ulaşıldığını belirten Karahocagil, "2002'de 2 milyar lira olan sosyal yardım bütçemiz 258 milyara çıkarılmıştır; muhalefetin görmeyen gözleri görsün, duymayan kulakları duysun. Fakat ne çare. Anlayışları gereği yalanlarına, iftiralarına, dezenformasyonlarına devam edecekler." diye konuştu.

AK Parti'li Karahocagil, millete hizmet yolunda her gün bir açılış yapan, temel atan, proje geliştiren ve yatırıma imza atan AK Parti karşısında neyi, nasıl yapacağını bilmeyen "beceriksiz muhalefetin" bulunduğunu söyleyerek, şunları kaydetti:

"AK Parti döneminde inşasına başlanan Hadımköy'deki Halk Ekmek Fabrikasının açılışını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu 3 yıl sonra yapmıştı. Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı törenle ekimde açılışı yapılan fabrikanın ekmek üretmediği ortaya çıktı. Buna karşılık son günlerde AK Parti'nin sadece 3 projesini sayalım: Mesleki eğitim merkezlerine kayıtta çırak-kalfa sayısı ocak 2022'de 159 bin öğrenciyken ekim 2022'de 900 bin öğrenciye ulaştı. 'İlk Evim İlk İş Yerim' için müracaat eden vatandaş sayımız 8 milyonu geçti. Yerli otomobilimiz Togg banttan indirildi. İşte milletimizin ihtiyacını belirleyip, çözüm geliştirmek bunun adıdır."