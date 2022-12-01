Karahocagil: "Elektriğimizin yarısı yerli"

TBMM’de bir basın toplantısı düzenleyen AK Parti Amaysa Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, 20 yılda "bağımsız enerji, güçlü Türkiye" sloganıyla pek çok projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

Yatırımların, gelecek nesillere miras kalacağını belirten Karahocagil, "Göreve geldiğimiz zaman 31 bin 846 megavat olan elektrik kurulu gücümüzü 102 bin 43 megavata çıkarttık. Ülkemizde 2002'de 300 olan elektrik üretim santrali sayısını ağustos 2022 itibarıyla yaklaşık 37 kat artırarak 11 bin 27'ye çıkardık." bilgisini verdi.

Karahocagil, yerli ve yenilenebilir enerjiye yapılan yatırımların karşılığının alınmaya başlandığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"20 yılda elektriğimizin yarıdan fazlasını yerli ve yenilenebilir kaynaklardan üretir konuma geldik. Yenilenebilir enerji kaynakları olan hidroelektrik, rüzgar, güneş, jeotermal, biyokütle, biyogaz gibi enerji kaynaklarını içeren lisanssız elektrik üretimi yapılabilmesi için üreticilere lisanssız üretim tesisi kurma ile ilgili düzenleme yapılmıştır. Lisanssız üreticilerin daha çok kendi ihtiyaçları için üretim yapmasının sağlanması amaçlanmıştır."